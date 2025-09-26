18.4 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Animali

Maltrattamento animali a Cervinara, appello della Commissione

Da StraNotizie
Maltrattamento animali a Cervinara, appello della Commissione

La 12ª Commissione Tutela e Diritti degli Animali, parte dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo del Sud, ha espresso preoccupazione per il maltrattamento di una gattina chiamata “Fortunata”. Con una PEC indirizzata al Commissario Prefettizio di Cervinara, Dottor Salvatore Guerra, la commissione ha condannato un episodio di violenza riportato da fonti giornalistiche, in cui la gattina è stata lanciata da un veicolo e poi soccorsa.

Questo atto è stato descritto come un grave oltraggio alla dignità degli animali, suscitando indignazione tra i cittadini e nel mondo animalista. La commissione ha sottolineato l’importanza di garantire agli animali la tutela, la cura e l’assistenza necessarie.

Si richiede al Commissario di garantire supporto a chi ha soccorso la gattina e di collaborare con le autorità e le strutture veterinarie per assicurare a Fortunata le cure del caso. Nella lettera, si propone anche di denunciare l’accaduto se esistono riprese video e di attuare misure concrete per migliorare la protezione degli animali nel comune.

Fra le iniziative suggerite ci sono campagne di sensibilizzazione, servizi veterinari accessibili e percorsi di adozione responsabile, unitamente a un’applicazione rigorosa delle leggi contro il maltrattamento e l’abbandono.

Il messaggio termina con una disponibilità a collaborare per chiarimenti o supporto, auspicando che Cervinara diventi un esempio di rispetto e amore per gli animali. La storia di Fortunata può servire da avvertimento e stimolo per garantire sicurezza e benessere agli animali nella comunità, promuovendo il rispetto per tutte le forme di vita.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Repubblica Dominicana: rinnovata meta caraibica da scoprire
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.