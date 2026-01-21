Maltrattamento animali a Cassino

Un cittadino di Cassino è stato condannato per maltrattamento di animali. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha inflitto una pena di sei mesi di reclusione all’uomo, responsabile di gravi violazioni in danno di due cani d’affezione.

La pena è stata successivamente ridotta a quattro mesi in seguito all’accordo raggiunto tra la difesa dell’imputato e il Pubblico Ministero per l’applicazione della pena. L’uomo è stato condannato per aver abbandonato e detenuto in condizioni incompatibili con la loro natura due cani meticci di media taglia.

I cani erano legati con catene di lunghezza inferiore a un metro e mezzo, privi di ciotole per cibo e acqua ed esposti alle intemperie. A seguito di un’ispezione veterinaria dell’Asl, i due cani sono stati trovati in grave stato di malnutrizione e di deperimento fisico.

La Polizia Locale aveva già disposto l’affidamento degli animali all’Ente Nazionale Protezione Animali. Il giudice ha confermato la confisca definitiva, disponendo che restino sotto la tutela dell’associazione. Il giudice ha sottolineato come la decisione assuma un chiaro valore dissuasivo, ritenendo che l’imputato si asterrà in futuro dal commettere reati analoghi. Per questo motivo è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.