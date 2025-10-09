19.4 C
Animali

Maltrattamento animale in Irpinia, arrestato un uomo

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale e al personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno effettuato controlli per tutelare la fauna, concentrandosi sugli animali domestici. Un uomo di 59 anni è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Durante un’ispezione, i Carabinieri hanno trovato un cane maschio di sette anni, di razza Pastore del Caucaso, che presentava una mutilazione alle orecchie, nota come conchectomia bilaterale. L’uomo non ha potuto fornire alcuna documentazione veterinaria che giustificasse tale intervento.

Successivamente, i militari hanno verificato, tramite la banca dati nazionale dell’anagrafe canina, la proprietà dell’animale e hanno deferito il responsabile all’Autorità Giudiziaria. Questo intervento fa parte dell’impegno dei Carabinieri nella protezione della fauna selvatica e degli animali d’affezione. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

