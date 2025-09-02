27.2 C
Maltrattamento animale a Bovisio Masciago: la scoperta choc

In Brianza, precisamente a Bovisio Masciago, quattro animali sono stati trovati rinchiusi in una casa in condizioni drammatiche. Vivevano senza cibo né acqua e circondati dai loro escrementi.

La scoperta è stata fatta dalle guardie zoofile dell’OIPA del Nucleo di Monza e Brianza, che sono intervenute dopo una segnalazione. Entrando nell’abitazione, hanno trovato una scena di degrado: i due cani, un cucciolo e la sua mamma, insieme a due gatti, erano in profonda sofferenza. Gli animali risultavano denutriti, senza acqua pulita se non quella sporca in una ciotola, e infestati da pulci. L’aria nella casa era diventata irrespirabile a causa dell’immondizia e delle deiezioni presenti.

Gli animali erano di proprietà di una donna, denunciata per maltrattamento e per detenzione incompatibile. Grazie all’intervento tempestivo, gli animali sono stati messi in sicurezza e sottoposti a visite e cure veterinarie.

Il coordinatore provinciale del Nucleo di Monza e Brianza, Stefano Felice, ha commentato la situazione, sottolineando quanto sia stata triste e sconcertante, ma che tutto è stato possibile grazie alla segnalazione. Ha infine ricordato l’importanza di denunciare casi di maltrattamento o incuria, affermando che un gesto semplice può realmente salvare una vita.

