Maltrattamenti sugli animali: denunciato un 39enne a Orsogna

I Carabinieri di Orsogna hanno denunciato un 39enne per maltrattamenti di animali, dopo un sopralluogo presso la sua abitazione. Gli agenti hanno rinvenuto la carcassa di un cane, evidenziando che l’animale era stato tenuto in condizioni deplorevoli: tra sporcizie e escrementi, senza cibo e acqua, e privo di un riparo adeguato per proteggersi dalle intemperie. Sul luogo è intervenuto anche il Servizio di Sanità Animale della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, che ha ordinato l’invio della carcassa all’istituto zooprofilattico per accertamenti anatomopatologici.

Fonte: www.notiziedabruzzo.it