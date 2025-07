Maltrattamenti sugli animali: denunciato un 30enne a Figline

Negli ultimi tempi, i casi di maltrattamento degli animali stanno suscitando crescente attenzione. Recentemente, un episodio preoccupante si è verificato a Figline Valdarno, dove un giovane è stato denunciato per abusi nei confronti del proprio cane.

Il fatto è avvenuto durante la notte, quando un trentenne, visibilmente agitato e senza motivo apparente, ha aggredito il suo bassotto, infliggendogli colpi che hanno provocato gravi ferite all’animale. Fortunatamente, la fidanzata e un amico presenti in casa sono intervenuti, sottraendo il cane dalle mani del maltrattatore e portandolo all’esterno.

Subito dopo, sono stati allertati i carabinieri e i servizi di emergenza. Il bassotto è stato immediatamente trasferito all’Enpa Valdarno di Cavriglia e visitato in un ambulatorio locale, dove attualmente si trova in prognosi riservata a causa dei traumi subiti. In seguito, il Comune di Figline e Incisa Valdarno si occuperà del cane.

L’aggressore, in stato di agitazione, è stato portato all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli per ricevere le necessarie cure. Nel frattempo, è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali, in base all’articolo 544 ter del codice penale, che è stato recentemente aggiornato dalla Legge 6 giugno 2025 nr. 82. La misura di protezione a favore dell’animale è stata attivata dal comando dei carabinieri, sottolineando l’importanza della tutela degli animali in situazioni di rischio.