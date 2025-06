Maltrattamenti: Lorenzo Venera, ex Amnesia, a processo

Lorenzo Venera, noto come Amnesia, ex rapper del talent show “Amici”, è attualmente sotto processo per maltrattamenti e minacce. Le accuse provengono dalla sua ex compagna, che ha denunciato violenze avvenute dal 2018 al 2024. La donna ha rivelato in aula di aver ricevuto minacce di morte nel 2023 e 2024. Inoltre, un’altra ex compagna di Venera ha confermato di aver subito violenze durante la loro relazione.

Le testimonianze raccolte dal pubblico ministero Barbara Badellino evidenziano che Venera mostrava comportamenti di forte possessività, incluso il controllo del telefono della compagna. Le violenze sarebbero state sia fisiche che psicologiche, con episodi di aggressione come schiaffi, pugni e strattoni. Durante l’udienza, la denunciatrice ha ricordato frasi minacciose del tipo “Ti ammazzo” e “Un incidente può sempre capitare”.

Il caso è emerso dopo l’intervento di una vicina che, preoccupata per le urla provenienti dall’abitazione della coppia, ha allertato i carabinieri. L’intervento ha attivato il protocollo del Codice Rosso, portando all’arresto di Venera e alla sua detenzione in carcere, seguita dagli arresti domiciliari.

Lorenzo Venera, nato nel 1988, ha guadagnato notorietà nel 2013 partecipando alla dodicesima edizione di “Amici”. Dopo il talent, ha pubblicato diversi singoli e ha continuato a lavorare nel panorama hip-hop indipendente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it