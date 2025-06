Maltrattamenti animali: denunciato 39enne a Orsogna

La Stazione Carabinieri di Orsogna ha denunciato un 39enne per maltrattamenti di animali. Durante un sopralluogo nella sua abitazione, i militari hanno trovato la carcassa di un cane di razza “pastore abruzzese”. L’animale era stato tenuto in condizioni deplorevoli, tra escrementi, senza cibo né acqua, e privo di un riparo adeguato contro inclemenze atmosferiche. Il servizio di sanità animale dell’A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti è intervenuto, disponendo l’invio della carcassa presso l’istituto zooprofilattico per accertamenti anatomopatologici.

Fonte: www.ilgiornaledichieti.it