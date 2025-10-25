20.1 C
Maltrattamenti a Ravenna: arresto per atti persecutori

Un uomo tunisino di 50 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Ravenna per atti persecutori nei confronti di un conoscente italiano disabile. Si accusa l’indagato di aver molestato, minacciato e picchiato la vittima, costringendola a lasciare la propria abitazione. L’uomo straniero si era stabilito abusivamente nell’appartamento assegnato dalla municipalità all’italiano e, in alcune occasioni, avrebbe anche costretto la vittima a eseguire commissioni per lui.

L’indagine è stata avviata dopo la segnalazione di un medico della ASL, che aveva appreso dei maltrattamenti subiti da un uomo di circa sessant’anni da parte di un cittadino straniero. La segnalazione è stata inviata al Questore di Ravenna, che ha autorizzato la Squadra Mobile a indagare. La vittima, identificata come un italiano di sessant’anni con diverse patologie e in cura al Sert, era afflitta da minacce, insulti e violenze fisiche.

Durante le indagini, è emerso che l’indagato aveva anche privato la vittima dei suoi documenti per limitarne l’autonomia. Dopo un periodo di ospitalità, il tunisino aveva deciso di rimanere nell’immobile contro la volontà dell’uomo, costringendolo a procurargli del cibo. Inoltre, in più occasioni, si sarebbe appropriato di medicinali destinati alla vittima.

La vittima non aveva sporto denuncia per timore di ritorsioni. Grazie alle prove raccolte, la Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere, concessa dal Giudice delle Indagini Preliminari. Dopo l’arresto, la vittima ha riacquistato il possesso della sua abitazione.

