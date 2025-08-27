Maltrattamenti a cani a Biella: denunciato un uomo

I Carabinieri Forestali del NIPAAF di Biella, insieme ai militari del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella, hanno denunciato un uomo di 57 anni per maltrattamento di animali. L’indagine è iniziata dopo che un cittadino ha consegnato un video, registrato il 13 agosto, che mostrava un cane di piccola taglia legato durante un lavaggio nell’autolavaggio di Biella.

Nel filmato si vedeva il cane insaponato con schiuma attiva e successivamente sciacquato con una lancia ad alta pressione, un comportamento considerato crudele verso un animale. Grazie alla collaborazione tra i reparti, l’individuo responsabile è stato identificato rapidamente.

Informata l’Autorità Giudiziaria, l’accusato è stato convocato negli uffici dei Carabinieri, dove, alla presenza di un veterinario dell’ASL di Biella, gli sono state comunicate le accuse. Il cane, dotato di microchip, è stato sottoposto a controllo sanitario e fortunatamente si è rivelato in buone condizioni di salute.

L’uomo dovrà rispondere dei reati di maltrattamento di animali e abbandono di animali, ai sensi degli articoli 544 ter e 727 del Codice Penale. Attualmente si è nella fase di indagini preliminari e l’indagato è considerato innocente fino a una eventuale condanna definitiva. Potrà presentare prove a suo favore nelle fasi successive del procedimento.