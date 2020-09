Tromba d’aria nel livornese: feriti

Venti forti, trombe d’aria e nubifragi. L’intensa perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia ha seminato danni in tutta la penisola. E anche il weekend non promette nulla di buono. Le regioni maggiormente colpite saranno quelle del Centro Italia. Ma maltempo è previsto anche nel Nord Est e, al sud, in Campania e Calabria. Nel giro di poche ore potrebbero cadere quantitativi d’acqua fino a 100/150 mm, con il rischio di allagamenti. I venti potranno raggiungere addirittura i 100-120 km/h e renderanno il mare molto mosso o agitato.

A Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, si è abbattuta una tromba d’aria. Secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina, Daniele Donati, “ci sono feriti e persone in stato di choc”.

Il maltempo ha provocato danni al circolo canottieri, interessando il ristorante dove c’erano clienti a cena, ad alcune abitazioni e a una struttura sportiva del litorale. Il sindaco è andato subito sul posto e ha fatto aprire l’unità di crisi del Comune per gestire l’emergenza. Alcune ambulanze sono intervenute per soccorrere i feriti.

Una vittima nel varesotto

Un runner di 59 anni, disperso da giovedì, è stato ritrovato senza vita nel torrente Tinella a Luvinate, nel Varesotto. L’uomo era uscito di casa nel pomeriggio per correre, prima che si abbattesse un forte temporale. Un corso d’acqua è straripato e ha travolto il runner. Nell’area sono state evacuate alcune abitazioni ed è stata attivata l’unità di crisi locale, su coordinamento del sindaco e della protezione civile Valtinella. Il Comune ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa. La provincia di Varese è tra le più colpite dall’ondata di maltempo, con scuole danneggiate, strade interrotte per alberi caduti, stalle e fienili allagati.



Le previsioni per i prossimi giorni

Scuole chiuse a Napoli

A Napoli il sindaco Luigi De Magistris ha ordinato la chiusura di scuole, parchi, cimiteri e impianti sportivi cittadini. La decisione è scattata dopo la proroga dell’allerto meteo – criticità ‘gialla’ – diramata dalla Protezione civile della Regione Campania. L’ordinanza dispone di “consentire l’accesso negli istituti scolastici ai dirigenti, al personale di supporto da loro individuato e al personale tecnico per ripristinare e riallestire gli spazi ai fini della riapertura delle scuole nonchè per la ricognizione di eventuali danni subiti dalle strutture a causa degli avversi fenomeni odierni”.

Tetti scoperchiati nel bergamasco

Decine le chiamate ai vigili del fuoco questa sera da tutta la provincia di Bergamo per alberi sradicati e tetti scoperchiati dal forte vento. Il maltempo ha portato già la prima neve sulle valli bergamasche, oltre i 1.900 metri di quota. Una fitta nevicata è caduta a Foppolo, in alta valle Brembana, imbiancando il Montebello, a quota 2.100, e il piazzale degli alberghi, a quota 1.700. Anche al Monte Pora, dunque in alta valle Seriana, la perturbazione odierna ha portato la neve, caduta fitta alla Baita Termen, a quota 1.610 metri.