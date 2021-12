Maltempo a Natale. A partire dalla vigilia tre perturbazioni piomberanno sull’Italia, spiega il team del sito www.iLMeteo.it, avvisando che “a partire da venerdì 24 dicembre l’arrivo di venti meridionali saranno forieri dell’avanguardia di una perturbazione che causerà le prime piogge dal pomeriggio/sera dapprima su Toscana e Liguria, poi anche su Piemonte e Lombardia. Nel giorno di Natale la prima perturbazione farà piovere diffusamente su tutto il Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con precipitazioni a tratti forti su Liguria e Friuli Venezia Giulia. I venti meridionali diventeranno via via più sostenuti facendo aumentare le temperature. La neve sulle Alpi scenderà copiosa a partire dai 1300 metri circa e sugli Appennini oltre i 1800 metri”. La seconda perturbazione giungerà nella giornata di domenica, Santo Stefano, mentre la terza colpirà il nostro Paese nella giornata di lunedì 27.