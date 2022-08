Il maltempo rovinerà le vacanze di molti, a causa di un ciclone proveniente dai Balcani. “L’area di bassa pressione centrata al momento sulla Serbia, si tratta della vecchia perturbazione che ha portato forte maltempo al Centro-Nord tra il 17 ed il 19 Agosto, tende ad espandersi verso l’Adriatico, colpendo anche il nostro Sud – spiega il sito www.iLMeteo.it – Tale ciclone balcanico non riuscirà a spostarsi verso Est a causa di una robusta alta pressione estesa sull’Europa orientale. Con il blocco anticiclonico ad Est, associato anche ad un caldo anomalo dalla Turchia fino alla Lettonia, la suddetta bassa pressione ‘ondeggerà’ pigramente tra Serbia e Grecia portando aria molto instabile verso le regioni meridionali. In sintesi, purtroppo, avremo vacanze disturbate da frequenti temporali soprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria ed est Sicilia”.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, informa che, come è successo la scorsa settimana al Centro-Nord a causa della temperatura del mare piuttosto elevata, i fenomeni temporaleschi potrebbero assumere carattere di forte intensità anche lungo le coste. I mari meridionali infatti hanno una temperatura dell’acqua ancora molto calda, sui 27/28°C; il Tirreno centro-settentrionale ed il Mar Ligure registrano circa 26°C, solo l’Adriatico è leggermente meno caldo con la temperatura dell’acqua a 24°C. Tutti questi numeri ci ricordano che, alla fine dell’Estate, i temporali sul mare si formano anche di notte e possono essere molto forti: l’energia in gioco è immensa e il pericolo nubifragi aumenta proprio dalla fine di Agosto all’inizio di Novembre. Questo sensibile guasto temporalesco al Sud sarà parzialmente bilanciato da un deciso miglioramento al Nord dove fino a Venerdì il tempo sarà decisamente soleggiato e gradevole; per il weekend, l’ultimo di Agosto, potremmo vedere un miglioramento al Sud ed un parziale aumento dell’instabilità al Centro-Nord.

NEL DETTAGLIO

Martedì 23. Al Nord: tante nubi al Nord-Est. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Molise, poi anche sul basso Lazio. Al Sud: forti temporali possibili ovunque.

Mercoledì 24. Al Nord: bel tempo e caldo gradevole. Al Centro: cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sul Lazio. Al Sud: ancora temporali, specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Giovedì 25. Al Nord: bel tempo e caldo in leggero aumento. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: ancora temporali, specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Tendenza. Ancora instabile al Sud e parte del Centro, nel weekend sole al mattino qualche temporale nel pomeriggio da Nord a Sud, specie a ridosso dei rilievi.