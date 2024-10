Maltempo su metà Italia, migliora nel weekend: il meteo

Maltempo persistente su gran parte d’Italia continua a colpire il paese, con piogge e temporali locali anche oggi, venerdì 4 ottobre. Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, sottolinea che il ciclone che ha causato queste condizioni meteorologiche avverse sta muovendosi molto lentamente, rimanendo per ora sul Mar Adriatico. Questo fenomeno determinerà ulteriori rovesci, alcuni anche violenti, specialmente al Nord-Est, nelle regioni adriatiche centro-meridionali e nel Basso Tirreno, interessando così quasi tutta Italia.

Le temperature in calo nelle ultime ore potrebbero portare nevicate sulle Alpi orientali a quote di 1500 metri. I venti sono previsti tesi lungo le coste adriatiche, sul Basso Tirreno e nelle Isole Maggiori. Nonostante le condizioni siano cicloniche, si prevede un miglioramento per il weekend. Tuttavia, sabato ci saranno ancora acquazzoni sulla fascia orientale, dalla Romagna al Salento, e nel Basso Lazio, inclusa Roma. Il vento dovrebbe attenuarsi e ci saranno schiarite nel corso della giornata. Attraverso la prima domenica di ottobre ci aspettiamo bel tempo, con temperature miti, dopo giorni di maltempo.

La settimana seguente inizierà con cieli sereni, eccetto per alcune piogge in Liguria. Tuttavia, da martedì si prevede un nuovo peggioramento, con un’altra perturbazione che potrebbe influenzare gran parte dell’Italia per un periodo di 24-36 ore. Questa perturbazione è parte di una serie di eventi atmosferici atlantici che hanno interessato il territorio negli ultimi tempi, aggravati dall’azione di uragani nell’Oceano Atlantico che, spingendo un flusso di vapore verso il Mediterraneo, accentuano il maltempo.

In dettaglio: venerdì 4 ottobre sarà instabile al Nordest, mentre al Centro ci saranno piogge su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud, piogge sul Salento e variabilità sul Basso Tirreno. Sabato 5, rovesci al mattino in basso Veneto e Emilia, con sole altrove. Domenica 6 passerà dal sole al cielo coperto al Nordovest, mentre al Centro il tempo sarà prevalentemente asciutto e soleggiato, e al Sud vi saranno nuvole con rare precipitazioni. Lunedì 7, si prevedono nuove piogge a causa di una forte perturbazione in arrivo.