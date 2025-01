Maltempo, scuole chiuse il 14 gennaio per allerta meteo: ecco dove

Il maltempo continua a colpire l’Italia con temperature polari, nevicate e venti forti, soprattutto nelle regioni del Sud. In Calabria, dove è in vigore un’allerta arancione, le condizioni meteorologiche hanno portato alla chiusura delle scuole. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha emesso un’ordinanza per chiudere tutti gli istituti di ogni ordine e grado. La neve ha imbiancato i rilievi della Sila e del Pollino, portando a sospensioni delle lezioni anche in altri comuni calabresi come Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Cotronei e molti altri.

In Campania, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha annunciato la chiusura delle scuole cittadine, comprese le attività di asilo nido, a causa di un avviso di maltempo con forti venti nord-orientali e mare agitato. Anche in Basilicata le scuole resteranno chiuse a Potenza per le nevicate. In Sicilia, ci sono sospensioni delle lezioni a Pachino e Portopalo, mentre in Puglia diverse scuole nel Subappenino dauno e nel Gargano chiuderanno oggi a causa della neve. Comuni come Celle San Vito, Faeto, Panni e Monteleone di Puglia sono tra quelli interessati da questa emergenza. Accadia, nel foggiano, avrà anch’essa le scuole chiuse.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per le regioni di Campania, Basilicata, Molise e Sicilia, mentre la Calabria rimane sotto vigilanza con allerta arancione. Le temperature rigide e le condizioni avverse meteo hanno reso necessaria la chiusura di molte scuole in queste aree, evidenziando l’impatto significativo del maltempo sulla vita quotidiana dei cittadini. La situazione resterà monitorata, e ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire a seconda dell’evolversi delle condizioni meteorologiche.

In sintesi, il maltempo ha causato numerose chiusure scolastiche in diverse regioni italiane, con focus particolare sulle aree meridionali, dove le nevicate e i forti venti hanno creato problemi significativi. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha emesso avvisi di vario livello per garantire la sicurezza dei cittadini.