“L’inverno non ci abbandona, ci piace” si legge sulla pagina Facebook dei rifugi Monterosa di cui fa parte il rifugio Capanna Margherita, in Valsesia. Con i suoi 4556 metri di altitudine è il rifugio più alto d’Europa e non è strano che nevichi anche in estate, ma le immagini postate dai gestori sono comunque molto suggestive con la neve e il ghiaccio che costruiscono sculture sulle strutture del rifugio.

Il panorama impareggiabile oggi dalla Capanna Margherita

Era successo anche l’anno scorso, quando ad agosto la neve aveva costretto gli organizzatori al rinvio della messa organizzata il 30 agosto per festeggiare i 40 anni del rifugio. Con la neve di ieri le temperature si erano leggermente alzate ma oggi sono tornate ad abbassarsi. La stazione di rilevamento Arpa alle 10.30 segnava -6 gradi.