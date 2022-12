Maltempo, pioggia e forti venti su Toscana e Lazio. Neve a Torino

Neve a Torino, mentre l’allerta meteo scatta per la Toscana e il Lazio. Dalla tarda mattinata di oggi fiocchi bianchi hanno imbiancato strade e tetti cittadini del capoluogo piemontese. In città e in collina sono in funzione mezzi spandisale e spazzaneve. Dalle 6 di domani mattina, poi, saranno operativi gli addetti allo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi di scuole, ospedali e altri luoghi sensibili.

TOSCANA – Il peggioramento delle condizioni meteorologiche, che a partire da oggi pomeriggio interesserà tutta la Toscana con piogge e rovesci diffusi, ha portato la Sala operativa unificata della protezione civile ad innalzare il livello di allerta da gialla ad arancione per il rischio idrogeologico del reticolo minore. Le zone interessate sono quelle appenniniche a Nord della Toscana, mentre su tutte le aree restanti resta valida l’allerta gialla per pioggia e temporali forti causati dalla vasta perturbazione presente su tutta l’area del mediterraneo centrale.

Per rischio idrogeologico del reticolo minore l’allerta arancione scatterà dalle ore 17 di giovedì, fino alle 7 di venerdì e interesserà le aree del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Lunigiana, le valli del Serchio e del Reno, il Mugello e la Val di Sieve e il Casentino con il Valdarno superiore.

LAZIO – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio/serata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente moderati su tutta la Regione.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica e criticità idraulica dalla serata di oggi su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.