Il maltempo provoca un’evacuazione nell’area dell’idroscalo di Ostia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale X Gruppo Mare. Risultano evacuate undici persone più un minore per le quali sono state attivate dal Municipio le procedure per l’assistenza alloggiativa. La Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ha già provveduto alla chiusura di alcune vie della zona maggiormente colpite da allagamenti, come via delle Canoe e via della Carlinga. In caso di necessità si procederà con altre chiusure. Le pattuglie resteranno di presidio anche nelle prossime ore.

