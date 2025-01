Maltempo oggi in Sicilia, scuole chiuse per allerta rossa: “Spostarsi solo se necessario”

Allerta rossa per maltempo in Sicilia Orientale e allerta arancione in quella Occidentale, oggi, 17 gennaio 2025. Le scuole sono chiuse in province come Catania, Messina e Siracusa, mentre Palermo rimane operativa. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti al minimo necessario, a causa delle restrizioni nel traffico ferroviario imposte da Rfi. Le linee interessate da chiusure includono Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone, con riduzioni nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento, e soppressioni dei primi treni della mattina sulla Piraineto-Marsala.

Le previsioni meteorologiche fornite dalla protezione civile regionale segnalano un rischio elevato di acquazzoni intensi nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, con fenomeni intensi accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. I venti, provenienti da direzioni orientali, varieranno da forti a burrasca, con possibilità di rinforzi. Inoltre, si attende mareggiata lungo le coste esposte.

A Palermo, il maltempo ha creato notevoli disagi. Nella notte e nella mattina, i vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate per incidenti legati al maltempo. Sono stati segnalati alberi abbattuti a causa del forte vento e auto bloccate in strade allagate in varie zone della città. In alcune aree si registrano anche interruzioni dell’elettricità.

La situazione meteorologica è monitorata con attenzione dalle autorità locali e dalla protezione civile, che continuano a informare la popolazione sugli sviluppi e sulle misure di sicurezza da adottare. È fondamentale per i cittadini rimanere aggiornati e seguire le indicazioni fornite per garantire la propria sicurezza durante queste condizioni meteorologiche avverse. La cooperazione tra i vari enti coinvolti sarà cruciale per affrontare e mitigare i disagi causati dal maltempo.