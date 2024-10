Maltempo offre una breve tregua nel weekend, previsioni meteo per sabato e domenica

Nel weekend ci sarà una breve tregua dal maltempo, con il ciclone che ha portato piogge abbondanti in fase di spostamento verso nord-est, previsto per domenica. Tuttavia, già da lunedì 7 ottobre si prevede un nuovo abbassamento della pressione al Nord, con le prime piogge che colpiranno la Liguria. Martedì 8, una forte perturbazione atlantica attraverserà l’Italia centro-settentrionale.

Nei prossimi giorni, il tempo rimarrà instabile, soprattutto nelle aree adriatiche e nel Lazio, con possibili rovesci anche in Puglia e lungo le coste tirreniche della Calabria, mentre il resto del Paese beneficerà di cieli soleggiati. I venti settentrionali porteranno un’aria più fresca, con temperature minime attorno ai 7-10°C nelle città del Centro-Nord. Domenica si assisterà a un miglioramento, con il sole che splenderà su gran parte d’Italia, e un clima mite al Centro-Nord, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità al nord-ovest, con cieli che si copriranno gradualmente.

La perturbazione prevista per lunedì porterà piogge diffuse in Liguria e un cielo nuvoloso nel resto del Nord e al Centro, compresa l’alta Toscana. Al Sud, invece, dovrebbe persistere il bel tempo. La tendenza per martedì 8 indica una forte perturbazione, seguita da un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate mercoledì 9, quando il bel tempo si diffonderà ulteriormente, specialmente al Centro-Sud, con temperature diurne che torneranno ad alzarsi.

In sintesi, dopo un weekend caratterizzato da una tregua temporanea, l’Italia dovrà prepararsi a una nuova fase di maltempo, che porterà piogge e nuvole, ma con la prospettiva di un ritorno al bel tempo più velocemente del previsto. Questa alternanza di condizioni meteorologiche riflette le caratteristiche tipiche di ottobre, mese noto per la sua instabilità climatica in Italia.