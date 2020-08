“Ho parlato ieri sera al telefono con il premier Giuseppe Conte prospettandogli la situazione disastrosa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno e Padova, e lo stato di emergenza dopo il maltempo di sabato e di ieri, e già oggi sono in arrivo i tecnici della Protezione Civile per la quantificazione dei danni, stiamo predisponendo un provvedimento per la richiesta dei fondi per la riparazione dei danni che sono notevoli in tutta la regione: abbiamo 500 case danneggiate, 100 capannoni industriali scoperchiati e ancora una volta a pagare il prezzo più alto è l’agricoltura”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi a margine di una conferenza stampa per presentare i nuovi progetti di prevenzione contro il Covid dell’Università di Verona.

