Maltempo, Leo: saranno sospesi termini per versamenti e adempimenti

– Si aggrava, purtroppo, il bilancio del maltempo in Emilia Romagna: nove le vittime, comunicazioni in tilt e in migliaia senza corrente. Intanto, come aveva anticipato la Premier Meloni è stato convocato un Consiglio dei Ministri per martedì 23 aprile.

“Saranno sospesi i termini per i versamenti e per gli adempimenti tributari tanto per le persone fisiche quanto per strutture più articolate come le società”. Lo ha detto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo in una conferenza stampa con la Protezione civile sul maltempo in Emilia Romagna. “Con il ministro Calderone valuteremo anche gli adempimenti che saranno messi a carico dei sostituti di imposta”, ha aggiunto Leo spiegando che tutto ciò sarà oggetto del provvedimento che il governo varerà al Cdm di martedì

“I sostenuti di imposta che dovranno effettuare le ritenute sulle diverse tipologie di reddito potranno fruire di meccanismi di sospensione. Come ricordato è un work in progress perché dobbiamo individuare esattamente quali sono tutti i Comuni della regione Emilia Romagna interessati dagli eventi calamito e una volta fatta questa ricognizione limitare la sospensione di tutti gli adempimenti tributari sia in termini di versamento sia di ulteriori adempimenti”, ha proseguito.

“Per quanto riguarda le rate dei mutui, anche qui già c’è stata autorizzazione al differimento delle rate dei mutui al pari di quello che faremo per quanto attiene agli altri aspetti tributari. Tutto ciò che riguarda aspetti finanziari è monitorato, c’è un’intesa di base e a questo si darà corso”.

Il Ministro del Lavoro Calderone ha sottolineato che “il nostro obiettivo è di mettere in sicurezza il lavoro e le aziende e i lavoratori dei territori interessati dai fatti di cui parliamo. Sarà necessario verificare con attenzione quelle che sono le realtà interezìssate dall’alluvio di questi gioni e soprattutto predisporre gli strumenti per accompagnare il percorso dei prossimi mesi tra cui una certa attenzione agli adempimenti in metaria lavoristica e contributiva e soprattutto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali”. “Guarderemo alle esigenze del lavoro in agricoltura soprattutto per la parte della manodopera agricola che opera a tempo determinato che ha bisogno di essere sostenuta per avere diritto a interventi che possano avere uno sbocco nei prossimi anni”, ha aggiunto il ministro.

“Lavoriamo per mettere in sicurezza le aziende dando la possibilità di differire i temini per gli adempimenti in materia lavoristica, previdenziale e soprattutto anche per differire il termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”, ha aggiunto Calderone. “Questo necessita di una attenta ricognizione non solo dei territori ma anche delle aziende, delle tipologie di realtà economiche che sono interessate per essere specifici e andare a a individuare e delineare bene gli interventi all’interno del decreto”.

Intanto, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha convocato per domani mattina alle 8,30 una segreteria politica sull’emergenza maltempo in corso nei territori dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Al centro dell’incontro l’analisi della situazione e le azioni di coordinamento che il Pd può mettere in campo a supporto dei territori colpiti. La riunione si svolgerà in modalità online.