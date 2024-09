Maltempo in Toscana, dispersi un bimbo di 5 mesi e la nonna nel Pisano: ultime news

Il maltempo sta colpendo duramente la Toscana, dove sono in corso ricerche di un bambino di cinque mesi e della nonna scomparsi a causa della piena del torrente Sterza, a Montecatini Val di Cecina (Pisa). La famiglia si era rifugiata sul tetto della propria abitazione per sfuggire all’acqua che continuava a salire. Fortunatamente, padre, madre e nonno, turisti stranieri, sono stati salvati. I vigili del fuoco sono attivamente coinvolti nelle operazioni di soccorso, utilizzando sommozzatori, unità cinofile, droni e squadre di soccorso.

Le intense precipitazioni hanno causato significativi danni in tutta la provincia di Pisa. La sindaca di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha descritto la situazione sui social, riportando che sono stati registrati 221 millimetri di pioggia in poche ore, di cui 76 millimetri in soli trenta minuti, un evento senza precedenti per la zona. La sindaca ha anche ringraziato tutte le persone che hanno partecipato agli interventi di emergenza, sottolineando che, pur con danni ingenti, fortunatamente nessuna vita è stata persa.

Nella giornata di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse occasioni a Pisa e Livorno a causa delle forti piogge, aiutando automobilisti in difficoltà e fronteggiando allagamenti. A San Vincenzo, sono caduti oltre 219 millimetri di pioggia in sole sei ore, e 215 millimetri a Castagneto Carducci, quantità superiori a quelle che si possono aspettare in uno dei mesi più piovosi dell’anno. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di oltre 5500 fulmini in sei ore e dall’aumento dei livelli dei fiumi della zona, a causa della perturbazione in arrivo da Siena.

Le autorità locali hanno emesso appelli per invitare i cittadini di San Vincenzo a rimanere in casa per la loro sicurezza. La combinazione di pioggia intensa, fulmini e inondazioni ha causato una crisi significativa, mettendo a dura prova le risorse di soccorso e allerta della regione. La priorità rimane la sicurezza e il recupero delle persone disperse, mentre si attendono valutazioni complete dei danni causati dalle inondazioni.