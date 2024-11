Maltempo in Sicilia: allerta rossa a Catania e scuole chiuse il 12 novembre

Il 12 novembre 2024 Catania è stata investita da una nuova allerta meteo rossa a causa di un’ondata di maltempo che ha colpito l’intera provincia. La Protezione Civile della Sicilia ha diramato questo avviso, che rappresenta il massimo livello d’allerta, a causa delle forti precipitazioni e dei temporali previsti per la giornata, accompagnati da raffiche di vento e rovesci intensi. In risposta a questa situazione, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura di parchi, ville comunali, mercati rionali e cimiteri. Fino alle 24 del 12 novembre è stato inoltre imposto un divieto di circolazione per i mezzi a due ruote.

Dopo le critiche ricevute per non aver chiuso le scuole l’11 novembre, il comune ha stabilito che il 12 novembre tutte le attività scolastiche a Catania sarebbero state sospese, per proteggere la popolazione in merito al rischio idrogeologico considerato lo scenario di vulnerabilità del territorio. Altri sindaci di comuni limitrofi, come Acireale e Taormina, hanno adottato misure simili, chiudendo le scuole anche nelle province di Messina e Siracusa.

La situazione meteorologica si presenta critica non solo a Catania, ma anche in altre zone della Sicilia, dove la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione. Le province di Messina, Ragusa e Caltanissetta sono attese a subire fenomeni temporaleschi intensi. Le condizioni climatiche, comunque, non miglioreranno subito, poiché sono previste instabilità fino a mercoledì 13 novembre.

Infine, il maltempo ha causato disagi anche in altre aree, come dimostrano gli incidenti avvenuti a Palermo, dove violenti temporali e una tromba d’aria hanno portato a disguidi, incluso il dirottamento di un volo da Londra a Catania. La situazione è monitorata costantemente dagli enti competenti, che invitano la popolazione a prestare attenzione e a rispettare le ordinanze emesse per garantire la sicurezza di tutti.