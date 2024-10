Maltempo in Sardegna e alluvioni in Piemonte e Liguria: chiusa l’autostrada A6 Torino-Savona

Il maltempo ha causato gravi danni in diverse regioni d’Italia, colpendo in modo particolare il nord e il sud del paese. In Sardegna, un uomo è disperso nelle campagne di Nuxis, dopo che una piena ha sorpreso un gruppo di otto persone che tentavano di attraversare un corso d’acqua. Mentre sette membri del gruppo sono riusciti a mettersi in salvo, l’ottavo è stato travolto dalla corrente. I Vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 160 richieste di intervento nella provincia di Cagliari, con allagamenti segnalati in varie località. La Sardegna è attualmente in “allerta gialla”, eccetto per la zona nord-orientale.

In Liguria, le piogge intense hanno causato una frana ad Arenzano, che ha portato alla scomparsa del ristoratore Davide Violin. Nella regione, è in vigore un’allerta arancione, specialmente nelle province di Genova e Savona, dove si sono verificati ingenti danni e blackout a causa delle esondazioni.

In Piemonte, il maltempo ha portato a significativi allagamenti lungo il fiume Po a Torino, con le acque che hanno invaso una passerella pedonale. Per motivi di sicurezza, il Comune di Torino ha chiuso i Murazzi del Po e vietato l’accesso alle piste ciclabili. L’intera regione è in “allerta arancione”, con ulteriori piogge previste nelle prossime 24-48 ore, che potrebbero aggravare la situazione.

L’Autostrada A6 Torino-Savona è stata chiusa a causa di una frana che ha bloccato la carreggiata. Il movimento franoso ha coinvolto circa 300 metri cubi di terreno e ha bloccato la strada poco dopo l’uscita di Altare. Le autorità hanno rassicurato che nessun veicolo è rimasto coinvolto e che le squadre di emergenza stanno lavorando per valutare la stabilità della zona e liberare la carreggiata.

In Liguria, oltre alla chiusura dell’A6, altre limitazioni alla circolazione sono state imposte, inclusa la sospensione della linea ferroviaria Savona-Alessandria via Ferrania. Le condizioni meteorologiche continuano a preoccupare, suscitando timori per nuove indagini. Le emergenze sono gestite dalle autorità locali e dai servizi di soccorso.