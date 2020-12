Brusco abbassamento della temperature, con venti di burrasca che sferzano alberi e piante, associati a violenti acquazzoni sono i primi effetti dell’ondata di maltempo, con il clima primaverile che ha lasciato repentinamente il posto a gelo intenso con previsioni di nevicate sul Gargano e sulla Murgia barese. E’ il quadro della situazione disegnato da Coldiretti Puglia che segnala nubifragi in tutta la regione e il crollo della colonnina di mercurio fino a 10 gradi in poche ore. La Protezione civile pugliese ha diramato un avviso di allerta gialla fino alle 20 di sabato 26

Nel frattempo sono stati interrotti i collegamenti tra Termoli e le Isole Tremiti e a causa delle condizioni meteo, la motonave merci e passeggeri “Isola di Capraia” è rimasta nel porto molisano. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata di sabato 26 dicembre. Il bollettino prevede mare mosso e vento di nord-est forza 7.

L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, rileva Coldiretti, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo, come accaduto a partire da gennaio dove l’inverno bollente ha lasciato il posto ad una primavera pazza quando si sono succeduti numerosi eventi estremi, secondo le elaborazioni su dati dell’European Severe Weather Database (ESWD), come tre tornado di cui due in provincia di Bari e uno in provincia di Lecce, 10 grandinate violente nel barese e sul Salento, due trombe d’aria nel barese e nel foggiano, frequenti nubifragi improvvisi, oltre alle nevicate di febbraio, le gravi gelate del 24 e 25 marzo scorsi e la violenta grandinata del 6 luglio scorso in provincia di Taranto, con il nubifragio che nel foggiano ha distrutto in pochi attimi 300 ettari di pomodoro da San Severo ad Apricena, da Poggio Imperiale fino a Lesina, per finire alle grandinate e ai nubifragi che hanno colpito la Puglia tra settembre e novembre.