Maltempo in Piemonte: danni stradali e interventi urgenti

Da StraNotizie
Un cedimento sulla provinciale 37 a Frabosa Soprana è una delle conseguenze delle forti piogge che hanno colpito la zona. Il crollo di un muretto a secco, situato al chilometro 16,350, ha provocato un abbassamento della strada, rendendo necessario un intervento di ripristino.

La Provincia di Cuneo ha subito avviato sopralluoghi e ha inserito la ricostruzione tra le priorità da segnalare alla Regione Piemonte, a seguito degli eventi atmosferici recenti. I tecnici del reparto viabilità di Mondovì hanno già completato i rilievi topografici e redatto un primo studio di fattibilità, in attesa di ottenere i fondi necessari per avviare i lavori. Nel frattempo, l’area sarà monitorata costantemente per garantire la sicurezza della circolazione.

Il consigliere delegato Pietro Danna ha evidenziato come le condizioni meteorologiche abbiano provocato smottamenti lungo la rete stradale provinciale. Nonostante Frabosa Soprana sia stata colpita, la situazione è sotto controllo grazie all’impegno di tecnici e cantonieri. La Provincia sta già lavorando per reperire le risorse necessarie e garantire la sicurezza della tratta.

