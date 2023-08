Maltempo in Lombardia, torrenti esondati e case evacuate a Sondrio e Varese (Video)

Maltempo in Lombardia, è ancora allerta arancione per rischio temporali fino alle 9 di domani, martedì 29 agosto. Segnalata, invece, una criticità ordinaria, gialla, per rischio vento forte. A Sondrio è esondato il torrente Frodolfo, comportando l’evacuazione, in via precauzionale, di alcune abitazioni. A Varese, invece, i vigili del fuoco hanno registrato nelle scorse ore decine di richieste di soccorso e chiamate per allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute. La maggior parte delle criticità si registrano nella parte Sud-Est della provincia, sul Saronnese si sono verificati diversi danni a coperture di edifici.

#Maltempo #Sondrio, esondato il torrente Frodolfo, evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia: #vigilidelfuoco al lavoro con idrovore per operazioni di prosciugamento di cantine e garage #28agosto pic.twitter.com/BZ6eUP94mQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023

Nel Comune di Cavaria il torrente Arnetta sta esondando e si sta valutando l’evacuazione di alcune persone. A Bormio l’esondazione del fiume Adda ha provocato diversi rallentamenti sulle strade mentre a causa di una frana è stata chiusa al traffico, nella tarda serata di ieri, la strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco lungo versante Valtellinese e bergamasco. Una frana ha colpito inoltre la strada statale 36 Del lago Di Como e Dello Spluga, provocando la chiusura del passo dello Spluga, sul versante svizzero.

I valori di pioggia, registrati negli ultimi tre giorni dai pluviometri della rete idro-meteo di Arpa Lombardia, sono: 290 millimetri a Campodolcino- Alpe Motta a un’altitudine di 1880 metri sul livello del mare in Valchiavenna, 244 millimetri a San Giaco Filippo – Lago Truzzo in provincia di Sondrio, in Valchiavenna, 264 millimetri a Porto Vatravaglia in provincia di Varese, 874 metri sul livello del mare nel varesotto, 223 millimetri a Cuveglio a 294 metri sul livello del mare, sempre in provincia di Varese.

Martedì 29 sono previste residue precipitazioni al mattino sulla bassa pianura, l’Appennino e sui settori alpini orientali, prima di un graduale miglioramento che porterà alla definitiva cessazione delle piogge in serata. Le temperature saranno stazionarie su valori leggermente al di sotto della media: in pianura, come ad esempio a Milano, sono previste minime intorno a 16 gradi e massime sui 26 gradi. Mercoledì 30 è previsto un ulteriore miglioramento con poche nubi sulla regione e bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in calo nei valori minimi che a Milano raggiungeranno i 15 gradi circa, massime intorno a 27 gradi.