Maltempo in Italia

Un vortice ciclonico sta portando condizioni meteo instabili o perturbate sulle regioni del Sud Italia, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria. Sui settori ionici non si escludono accumuli anche superiori ai 300-400 mm. Entro domani fenomeni in risalita anche sulle regioni Peninsulari meridionali, con neve sull’Appennino fino a 600-800 metri.

Una breve tregua è attesa per giovedì ma già da venerdì una profonda e vasta struttura depressionaria dovrebbe muoversi dall’Atlantico verso l’Europa occidentale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un peggioramento meteo a partire dalle regioni settentrionali, dove la neve potrebbe cadere fino a quote molto basse o prossime alla pianura. Nel corso del weekend il maltempo che potrebbe coinvolgere anche il resto dell’Italia, in particolare i settori tirrenici con piogge abbondanti e neve sull’Appennino fino a quote medio-basse.

Al Nord, al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest, maggiori aperture su Trentino e Triveneto. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi senza fenomeni associati. Al Centro, al mattino cieli a tratti coperti specie sui versanti Adriatici ma senza fenomeni associati. Al Sud e sulle Isole, al mattino acquazzoni e temporali sulle Isole Maggiori e sui versanti Ionici della Calabria, coperto ma asciutto altrove.

Domani, al Nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse sulla Romagna. Al Centro, al mattino molti addensamenti sul versante adriatico con locali piogge e neve fin verso i 700-900 metri, maggiori schiarite sul versante tirrenico. Al Sud e sulle Isole, al mattino tempo instabile con piogge sparse, anche intense tra Calabria e Sicilia orientale. Neve in Appennino fino a quote di bassa montagna. Le temperature minime e massime saranno stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.