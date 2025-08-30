Maltempo in Italia: temporali e danni al Sud e Nord

Maltempo in corso su diverse regioni d’Italia. I temporali continuano a colpire il Nordest, il Centro e il Sud. Nelle ultime ore, il Friuli, in particolare il Triestino, ha registrato piogge intense, con episodi di instabilità anche tra Lombardia e Veneto. Sull’estremo Sud, temporali significativi si sono verificati in Calabria, bassa Campania e Salento, con danni a Otranto a causa di forti raffiche di vento.

L’area di saccatura che ha provocato questi eventi si sta spostando lentamente verso est. Il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto sono stati maggiormente interessati, con accumuli di pioggia fino a 420 mm in alcune aree, il doppio della media mensile. Inoltre, si sono verificate grandinate nel Canavese e un tornado a Calusco d’Adda.

Le precipitazioni e i temporali hanno colpito anche il Centro e il Sud, con allagamenti in Basilicata e Puglia. Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica dovrebbe migliorare, con una diminuzione dell’instabilità nel pomeriggio.

Le previsioni per sabato indicano variabilità su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di rovesci e un miglioramento entro sera. Al Centro, si prevedono ancora temporali su Toscana, Lazio, Umbria e Marche, mentre al Sud l’instabilità persisterà su alcune aree, con un miglioramento finale.

Si consiglia di prestare attenzione in caso di forti maltempo e di seguire le raccomandazioni per evitare pericoli legati agli allagamenti.