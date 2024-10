Maltempo in Italia oggi, allerta rossa: allagamenti a Genova, notizie

L’Italia continua a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse. Martedì 8 ottobre, le regioni della Liguria e della Lombardia sono sotto allerta rossa a causa di forti piogge e temporali previsti. A Genova, l’allerta arancione è scattata dalla notte, con la Valpolcevera in particolare difficoltà. Il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia, portando la Protezione civile a lanciare un allarme per la sicurezza dei cittadini, raccomandando di rifugiarsi ai piani alti in luoghi sicuri. La parte bassa di via Borzoli è stata chiusa per precauzione e oggi si prevedono ulteriori peggioramenti, costringendo alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Nello spezzino, l’allerta rossa entrerà in vigore a mezzogiorno.

Un’ulteriore analisi delle condizioni meteorologiche evidenzia che sette regioni sono in allerta arancione a causa di una perturbazione atlantica che si estende su gran parte del Centro-Nord. Gli avversi fenomeni meteorologici potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche significative, come riportato nel bollettino nazionale di criticità consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. La pioggia e i temporali hanno già colpito la Liguria e l’alta Toscana e, dalla mattina, la situazione si è estesa a Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana.

Nel corso della giornata, si prevede anche un’espansione delle precipitazioni verso il Centro Italia, toccando Umbria e Lazio, con successivi effetti su Abruzzo e Molise, in particolare nei settori occidentali. Le previsioni indicano rovesci intensi, frequente attività elettrica, possibili grandinate, e forti raffiche di vento. Da questa mattina, il maltempo si accompagnerà a venti da forti a burrasca sui settori appenninici di Emilia-Romagna e Liguria, estendendosi successivamente a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Mareggiate sono attese lungo le coste più esposte. L’allerta arancione è valida per l’intero Lazio e per sezioni di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, mentre tredici regioni sono in allerta gialla.