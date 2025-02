Maltempo in Italia oggi 9 febbraio, allerta arancione e gialla: regioni a rischio

Oggi, domenica 9 febbraio, l’Italia è interessata da un’intensa giornata di maltempo. In Sicilia è stata emessa un’allerta meteo arancione, con attesi temporali e forti venti. La Protezione civile regionale ha lanciato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino a mezzanotte. Mentre nella fascia tirrenica è in vigore un’allerta gialla, il resto dell’Isola rimane in allerta arancione. Si prevedono precipitazioni diffuse, che potrebbero essere anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli variabili da moderati a elevati, specialmente nei settori orientali. I venti saranno forti e sud-orientali, con una rotazione verso nord-ovest nel settore occidentale. I mari risulteranno molto mossi, in particolare lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Contemporaneamente, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni. L’allerta gialla riguarda gran parte della Toscana e alcune zone di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria, potenzialmente soggette a criticità idrogeologiche e idrauliche. Informazioni dettagliate sui livelli di allerta e sulle misure di prevenzione possono essere consultate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Specifiche aree in Calabria, Emilia-Romagna, Sicilia e Toscana sono classificate a rischio ordinario per eventi atmosferici e idraulici. Le condizioni meteorologiche e le criticità previste sull’Italia vengono aggiornate quotidianamente per garantire una gestione adeguata delle emergenze a livello locale.