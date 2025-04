Maltempo in Italia, il meteo colpisce Milano: cosa sta succedendo

Una forte ondata di maltempo ha colpito l’Italia, portando temporali e raffiche di vento violente che hanno causato danni in diverse città, tra cui Milano. Nella serata di ieri, il forte vento ha provocato la caduta di alberi in varie zone della città. Il Comune di Milano ha informato che, a causa della persistenza di queste condizioni meteorologiche, oggi i parchi cittadini rimarranno chiusi. È attiva un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idrico, di temporali e vento, e le autorità locali invitano i cittadini a prestare particolare attenzione nelle aree a rischio esondazione dei fiumi Lambro e Seveso, nonché nei sottopassi. Si raccomanda di non sostare sotto gli alberi e di mettere in sicurezza oggetti sui balconi.

Nel frattempo, in Piemonte, le forti piogge continuano a interessare la regione, con i fiumi che mostrano un incremento lento dei livelli. A Torino, non sono segnalate criticità particolari, ma per precauzione è stata disposta la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale. Le autorità monitorano la situazione dei fiumi, che attualmente si trovano all’interno delle soglie di guardia, e la Protezione Civile della Città di Torino rimane attiva per monitorare le condizioni meteorologiche e il livello dei fiumi nelle ore successive. Le comunicazioni ufficiali rimangono aggiornate per garantire la sicurezza della popolazione.