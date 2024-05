Maltempo in Italia, allerta meteo per la giornata di martedì 28 maggio: le Regioni a rischio

ll maltempo continua a colpire l’Italia, con allerta meteo gialla per domani, martedì 28 maggio, in dieci regioni del nostro Paese. Il dipartimento di Protezione civile ha emesso una nuova allerta per rischio idraulico, temporali e idrogeologico, con particolare attenzione ai settori di Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, Veneto, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

Una depressione di origine atlantica sta interessando le regioni del Nord, portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità. Le precipitazioni si sposteranno gradualmente verso il settore occidentale, coinvolgendo la Lombardia e il Veneto. Regioni già messe a fura prova nei giorni precedenti e in cui sono stati numerosi gli interventi di soccorso delle autorità competenti.

Le regioni a rischio sono molte e il bollettino della Protezione civile specifica i settori più colpiti. Nell’Emilia-Romagna, ad esempio, sono a rischio la montagna emiliana centrale, la pianura reggiana e modenese, la costa ferrarese e molte altre zone. Anche in Lombardia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria si segnalano temporali e rischi idrogeologici.

Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche con una perturbazione che si sposterà verso est. Al Nord-est e lungo la fascia adriatica centro-meridionale si prevedono piogge intense, temporali localmente forti e rischio di grandinate. Sul resto del Paese, il tempo sarà più stabile e soleggiato, almeno fino a sera.

La Protezione civile invita i cittadini delle regioni interessate a prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti. È importante adottare comportamenti prudenti e precauzionali per evitare situazioni di pericolo in caso di piogge intense e temporali. Stare lontani di corsi d’acqua e dalle zone con alto pericolo di frane e smottamenti e non mettersi in viaggio, se non per effettiva necessità, se le piogge sono intense sono soltanto alcuni degli accorgimenti che il singolo cittadino può attuare.

