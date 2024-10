Maltempo in Italia, allerta meteo in tempo reale: ultime notizie

Sono riprese all’alba le ricerche di Davide Violin, ristoratore 62enne scomparso ieri pomeriggio nelle alture di Arenzano, nel genovese. Violin, noto nella zona e marito dell’assessore all’ambiente del Comune di Arenzano, Lucia Ferrari, è scomparso a causa del nubifragio che ha colpito le aree di Savona e del ponente genovese, in particolare Varazze, Cogoleto e Arenzano, dove un temporale autorigenerante ha causato gravi danni. L’ultima località nota di Violin è via Pecorara, in località Terralba.

La moglie ha ipotizzato che potrebbe essere stato travolto da uno smottamento provocato dall’esondazione di un torrente, dato che nella zona si trovavano tre auto, una delle quali è stata trovata accartocciata. Resta ignoto se Violin fosse uscito per mettere in sicurezza la propria auto. Le ricerche coinvolgono varie forze: vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale.

Nella notte, i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per maltempo in Liguria. A Mele, nel comune di Mele, una frana ha isolato tre palazzine, evacuate in precedenza. A Genova si segnalano frane in via Acquasanta e via Fiorino, con strade chiuse al transito. L’allerta arancione è attiva su gran parte della regione fino alle 14.

Inoltre, ci sono disagi nei trasporti. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a causa di un guasto tra Spotorno e Finale Ligure, con ritardi fino a 80 minuti e possibili cancellazioni per i treni Regionali. Le linee Savona-Alessandria e Savona-Torino sono sospese a San Giuseppe di Cairo, mentre la linea Bologna-Pistoia rimane chiusa tra Sasso Marconi e Marzabotto fino alle 16 per danni causati dal maltempo.

Oggi è stato emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse dalla Protezione civile, con allerta arancione in alcuni settori di Piemonte, Liguria e nel delta del Po in Emilia-Romagna. È in vigore anche un’allerta gialla su molte altre regioni, tra cui Sardegna, Lombardia, Veneto e Toscana, con attenzione particolare per il lato veneto del Po.