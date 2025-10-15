Maltempo in Italia: allagamenti in Sardegna e Sicilia colpite

Un’ondata di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, causando notevoli disagi. In Sardegna, il settore nordorientale è stato colpito da forti piogge e temporali, con accumuli di pioggia fino a 70 mm a Olbia. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per soccorrere cittadini bloccati nelle loro abitazioni e negozi.

Anche la Sicilia occidentale ha visto intensi temporali, in particolare nel Trapanese, con accumuli di 20 mm tra Trapani e Mazara del Vallo. Altri fenomeni temporaleschi hanno interessato il Ragusano e il Siracusano, spesso scaricandosi in mare.

In Calabria, il versante ionico ha subito allagamenti, soprattutto nel Crotonese, rendendo alcuni marciapiedi e strade impercorribili. A Crotone, molti tronchi di strada sono stati coperti dall’acqua che non viene smaltita dai tombini.

Situazione critica anche nel Campidano, in Sardegna, dove un nubifragio ha allagato le strade di Serramanna, causando notevoli disagi ma senza feriti.

Sull’insieme del territorio, un’area depressionaria si sposta lentamente da ovest verso est, portando instabilità meteorologica sulle isole maggiori e sul sud della penisola. Al nord, invece, si registrano nubi basse ma senza fenomeni significativi, grazie all’anticiclone britannico che li protegge.

Nelle prossime ore, si prevede un’intensificazione delle piogge al centro-sud, soprattutto in Calabria, Basilicata e Sicilia, con instabilità attesa in Sardegna e sul Tirreno.