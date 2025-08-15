27.5 C
Maltempo in Italia: albero schianta auto a Ferrandina

Da StraNotizie
Un violento maltempo ha colpito l’area di Ferrandina, causando un tragico incidente nel pomeriggio. Intorno alle 15:40, un grande albero di quercia è crollato su una Fiat Panda bianca, schiacciando le quattro persone a bordo.

I Vigili del Fuoco di Matera, presenti a Ferrandina, sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, situato in un’area attrezzata per pic-nic. I soccorritori hanno trovato la vettura completamente schiacciata dal tronco dell’albero. Alcuni passanti sono riusciti ad estrarre da soli un occupante dall’abitacolo, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato per liberare gli altri due, che sono stati poi affidati alle cure degli operatori del 118, giunti sul posto.

Sfortunatamente, per una quarta persona, un uomo di Ferrandina, l’intervento medico si è rivelato inutile, e il decesso è stato constatato dal medico del 118. Tra i quattro occupanti del veicolo, tre erano residenti a Ferrandina e uno a Roma. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere assistenza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso. Nel frattempo, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tinchi ha supportato le operazioni per liberare altri veicoli rimasti bloccati a causa del fango e delle condizioni meteorologiche avverse.

