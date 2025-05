Maltempo in Italia: 48 ore di allerta meteo e previsioni

Allerta meteo in Italia a causa di un ciclone tunisino e di un fronte freddo proveniente dalla Polonia, che porteranno 48 ore di maltempo intenso. La Sicilia e la Calabria saranno le aree più colpite, con piogge che potrebbero superare i 100 mm, con nubifragi previsti già a partire da oggi. Al sud della Sardegna e nel resto del Meridione si registreranno forti precipitazioni, mentre si prevede un miglioramento sulle restanti parte dell’isola.

Nella giornata di oggi, giovedì 15 maggio, si verificherà un secondo intervento perturbato, che porterà temporali e grandinate nel Nord-est, per estendersi poi verso altre zone del Nord. Domani, venerdì 16 maggio, si uniranno le due perturbazioni, causando nubifragi soprattutto al Sud e lungo il Medio Adriatico, con mareggiate e colpi di vento significativi.

Durante il weekend, la situazione migliorerà parzialmente, con schiarite predominanti in Italia, anche se non mancheranno alcuni rovesci, specialmente nelle ore pomeridiane e vicino ai rilievi del Centro-Nord. La settimana successiva si preannuncia ancora instabile, con l’ingresso di nuove perturbazioni atlantiche che porteranno piogge diffuse, in particolare al Centro-Nord del paese.

Nella giornata di oggi, al Nord il tempo peggiorerà rapidamente, mentre al Centro ci saranno nubi e piovaschi in Sardegna. Domani, al Nord si prevede bel tempo, mentre il Centro e il Sud saranno interessati da maltempo forte. Sabato e domenica potrebbero portare sole con occasionali rovesci, ma la tendenza per la nuova settimana rimane instabile.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com