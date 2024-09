Maltempo in Emilia-Romagna e Marche: Chiusura dell’Autostrada A14 e divieti ai caselli di Cesena e Loreto

Forti disagi per gli automobilisti italiani sono stati causati dal maltempo, con la chiusura di alcuni tratti dell’autostrada A14 a causa di allagamenti. Il casello di Cesena Sud, in direzione Bologna, è stato interdetto e l’intera tratta tra Ancona Nord e Loreto ha subito chiusure. Le intense piogge che hanno colpito Puglia e Romagna hanno costretto Autostrade per l’Italia a prendere provvedimenti. Nella serata precedente, è stata chiusa l’entrata di Cesena in direzione Bologna per precauzione; nel comunicato, si informa che gli automobilisti possono utilizzare la stazione di Cesena Nord come alternativa.

La situazione è peggiorata la mattina del 18 settembre, quando è stata chiusa temporaneamente la tratta tra Ancona Nord e Loreto in direzione Pescara, con una coda di 1 km segnalata. Anche l’uscita di Loreto per chi proviene da Ancona è stata chiusa. Dopo qualche ora, il tratto è stato riaperto, ma l’uscita di Loreto per chi proviene da Pescara rimaneva chiusa, con oltre 2 km di coda.

Un tragico evento si è verificato in provincia di Foggia, dove un vigile del fuoco è morto dopo che il fuoristrada su cui si trovava è stato travolto da acqua e fango durante un’operazione di salvataggio. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a creare problemi, con la società autostradale che mantiene un monitoraggio attivo nelle aree colpite. Chi proviene da Pescara e deve dirigersi verso Loreto, dovrà uscire a Civitanova Marche, mentre chi viaggia in direzione opposta potrà rientrare in A14 a Loreto dopo aver utilizzato le strade normali.

È prevista anche la chiusura della stazione di Modugno (Bari) dalle 22:00 del 18 settembre alle 6:00 del 19 settembre, e il ramo di allacciamento sulla SS16 Tangenziale di Bari sarà chiuso dalle 22:00 del 19 settembre fino alle 6:00 del giorno successivo. Le previsioni meteo per la terza settimana di settembre indicano condizioni avverse in diverse regioni italiane, con allerta nubifragi e pioggia.