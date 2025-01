Maltempo in Campania, Vesuvio imbiancato. Dove chiudono le scuole domani.

Allerta meteo in Campania per oggi, domenica 12 gennaio, a causa di vento, nevicate e gelate. L’isola di Capri risulta isolata e le scuole resteranno chiuse domani in alcune località del Sannio, Irpinia e del Salernitano. La Protezione Civile regionale ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo di colore giallo su gran parte della Campania, fino alle 12 di domani, lunedì 13 gennaio. È stato emesso un nuovo avviso per vento forte, con raffiche, mare agitato o molto agitato e possibili mareggiate, nevicate e gelate su tutto il territorio.

Il comunicato della Protezione Civile avverte che il rischio idrogeologico e idraulico, con fenomeni di caduta massi, frane o allagamenti, è possibile anche in assenza di nuove precipitazioni a causa della saturazione dei suoli. Si raccomanda quindi la massima prudenza agli automobilisti diretti verso le zone interne e montuose, suggerendo di viaggiare solo se dotati di pneumatici da neve.

A causa della forte tempesta di mare e vento di grecale che ha colpito il golfo di Napoli, l’isola di Capri è isolata da stamattina. Gli ultimi arrivi e partenze dall’isola sono avvenuti nelle ultime corse marittime di ieri sera. A Napoli si sono registrate raffiche di vento fino a 100 km/h, causando danni evidenti. Nel quartiere Vomero, un albero è stato spezzato dal forte vento, con rami che sono crollati su tre auto parcheggiate all’esterno di una pizzeria. Sul Vesuvio si è verificata la prima nevicata del 2025, mentre nella provincia di Benevento le temperature sono crollate e il vento ha arrecato disagi anche a bassa quota.

L’allerta meteo su tutto il territorio avvisa della possibilità di danni e la popolazione è invitata a rimanere informata e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. La situazione climatica risulta dunque complessa e richiede attenzione e precauzione da parte di tutti i cittadini.