Maltempo in Calabria, allerta meteo gialla oggi 8 marzo

Oggi, sabato 8 marzo, la Calabria è sotto allerta meteo gialla a causa di un forte maltempo. Sono previste piogge, temporali, vento intenso e mareggiate. Anche la Sicilia si trova in una situazione simile con allerta gialla.

Secondo il bollettino della Protezione civile della Regione Calabria, la situazione prevede precipitazioni che varieranno da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci o temporali, accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento che potrebbero raggiungere intensità burrascosa dai quadranti orientali. Le mareggiate colpiranno le coste esposte.

In relazione alla situazione di allerta gialla, il bollettino della Protezione civile nazionale indica un’ordinaria criticità per rischio idraulico e temporali sia in Calabria che in Sicilia. Nello specifico, in Calabria l’allerta riguarda il versante tirrenico meridionale e il versante jonico meridionale, mentre in Sicilia è interessato il nord-orientale e il versante ionico.

Inoltre, l’allerta gialla è estesa anche al rischio idrogeologico per le stesse aree menzionate. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a seguire le indicazioni fornite, evitando di esporsi inutile ai rischi legati a maltempo. Si raccomanda massima cautela e vigilanza, specialmente per chi si trova nelle zone maggiormente colpite da questo maltempo avverso.