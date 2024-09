Maltempo in arrivo oggi, allerta meteo arancione e gialla: le Regioni a rischio

Oggi, domenica 8 settembre 2024, l’Italia si prepara a un maltempo significativo, con temporali in arrivo e temperature in calo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio nubifragi in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. Le forti piogge sollevano preoccupazioni anche per il rischio idrogeologico, estendendo l’allerta a Friuli Venezia Giulia e Veneto.

L’allerta gialla per temporali interesserà anche altre regioni, inclusi settori dell’Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. In Lombardia, il Centro operativo comunale della Protezione Civile sta monitorando attentamente i fiumi Lambro e Seveso, specialmente dopo una recente esondazione avvenuta a Milano.

In Toscana, il presidente regionale ha esortato i cittadini a prestare particolare attenzione, poiché sono previsti forti temporali e rischio idrogeologico fino alle prime ore di lunedì. Le temporali, che potrebbero essere localmente intensi, colpiranno il litorale centro-settentrionale e si diffonderanno nelle restanti aree costiere e nell’entroterra. Dal tardo pomeriggio ci sarà un’intensificazione delle precipitazioni, con accumuli massimi previsti fino a 90 mm.

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, la Protezione Civile avverte che l’ingresso di una saccatura atlantica porterà a un aumento dell’instabilità atmosferica, con fenomeni temporaleschi intensi previsti sull’Appennino centro-occidentale e piogge che si estenderanno a tutta la regione. Si prevede la possibilità di fenomeni franosi e un rapido innalzamento dei livelli dei fiumi nelle aree collinari e montane.

Le previsioni meteo indicano che una perturbazione atlantica colpirà ampie zone del Centro-Nord, con particolare attenzione per Liguria e Toscana, e successivamente anche Lombardia e Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Si prevede una diminuzione delle temperature, anche se le Isole Maggiori e la Puglia potranno ancora vedere punte di 37-38°C. Tuttavia, la prossima settimana annuncia un sensibile abbassamento delle temperature massime, che si attesteranno tra i 23 e i 26°C, con minime intorno ai 12-13°C al Nord.