Maltempo in arrivo: nuova depressione fredda stasera

Un nuovo cambiamento atmosferico si preannuncia per la nostra regione, con l’arrivo di una depressione fredda dal Nord Europa prevista per questa sera. Questo sistema porterà a un peggioramento temporaneo, ma già a partire da domani ci si aspetta un afflusso di correnti più secche e fredde in quota che garantiranno un periodo di stabilità.

Le previsioni meteo fornite da Osmer indicano un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per la giornata odierna. I venti saranno di brezza leggera, contribuendo a un’atmosfera fresca e secca, in linea con le temperature tipiche per il periodo. Le temperature minime dovrebbero oscillare tra i 13 e i 15 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 24 e 26 gradi.

Questa situazione meteorologica, sebbene caratterizzata da un inizio instabile, favorirà un miglioramento che dovrebbe perdurare per alcuni giorni, ripristinando condizioni più clementi.