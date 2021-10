Pioggia intensa, frane, poi allagamenti, chiusura dell’autostrada Savona-Torino e l’allerta su tutta la Liguria costringe il presidente di un seggio elettorale del Savonese, nella frazione di Santuario, sulle alture della Città della Torretta, a chiuderlo temporaneamente. C’è di più: lo spoglio delle schede elettorali nel capoluogo di provincia al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale rischia di slittare a domattina. Non era mai accaduto.

“Nelle ultime 12 ore, a Rossiglione (in Valle Stura, a cavallo tra le provincie di Genova ed Alesandria, ndr) sono caduti oltre 600 millimetri d’acqua nelle ultime 12 ore, e 540 nel Savonese. Parliamo di dimensioni pari alla metà delle precipitazioni annuali e, purtroppo, il piatto forte deve ancora arrivare”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di un punto stampa sull’allerta rossa meteo.

Savona, maltempo: un fiume di acqua e fango sommerge il ponte



La forte ondata di maltempo – lo conferma l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – spinge il Comune di Savona e Prefettura a ragionare su uno spostamento del seggio per garantire il diritto di voto. Infatti, la perturbazione si sta abbattendo di più nel Savonese.

In mattinata l’esondazione del torrente Erro di fatto ha alluvionato il comune di Pontinvrea. Il torrente è uscito in diversi punti. Cinque nuclei familiari sono stati

evacuati a scopo precauzionale. Straripato anche il Bormida in tre punti, alcune strade risultano allagate e inagibili. “Le frane oramai non le contiamo più. E’ stata una bruttissima mattinata culminata con l’esondazione del torrente in alcune zone”, racconta il sindaco di Altare, Roberto Briano.

Chiuse alcune provinciali nel Savonese, viabilità paralizzata tra la Valbormida e Savona, ma anche tra Cairo Montenotte e Pontinvrea, tra Sassello (la Statale 334) ed Acqui Terme. La Valbormida risulta isolata. A Cairo, dove le scuole non sono state chiuse per l’allerta, i bambini che stamattina si sono recati in classe, sono stati portati a casa con i mezzi della Protezione Civile del Comune.

Maltempo nel Savonese, donna intrappolata nella sua macchina viene salvata da un automobilista



Nella notte le abbondanti piogge hanno provocato una frana a Rossiglione, in Valle Stura (a cavallo tra Liguria e Piemonte) dove un palazzo con una dozzina di famiglie è stato evacuato dai vigili del fuoco. E in attesa di un ulteriore peggioramento atteso a Genova per il pomeriggio, quando l’allerta passerà da gialla a rossa, in città si ripetono le numerose chiamate ai vigili del fuoco per tegole cadute, alberi pericolanti, allagamenti in vari quartieri.

La tempesta annunciata dall’Arpal, però, in mattinata ha scansato il capoluogo ligure. “Mi dispiace molto se abbiamo chiuso le scuole anche se stamattina non è quasi piovuto – spiega il sindaco Marco Bucci – ma ieri i dati dicevano esattamente l’opposto. In passato abbiamo provato a chiudere le scuole solo in alcune zone, ma lo possiamo fare solo quando le previsioni ci danno un buon livello di certezza che le cose possano avvenire in un certo modo. Purtroppo, non è stato il caso di questa perturbazione”. .

Stamattina le scuole sono rimaste chiuse su tutto il territorio comunale.

Maltempo, allerta meteo in Liguria: esonda il Letimbro a Savona



Situazione alquanto critica nel Savonese. Piogge diffuse e persistenti hanno causato l’esondazione del Letimbro in zona Santuario e dell’Erro a Pontinvrea. Anche nel centro del capoluogo di provincia la situazione sta peggiorando. “Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione”, aggiorna il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. Alle 9.30 è stata anche chiusa l’autostrada A6 Torino-Savona in direzione Liguria, tra Ceva (Cuneo) e Savona, fino al bivio con l’A10 Genova Ventimiglia. Lo stop al traffico è stato deciso in via precauzionale dalla società per le “condizioni meteo avverse”: al confine tra Piemonte e Liguria piove da molte ore. Disagi anche in provincia di Imperia, dove il Comune di Camporosso ha chiuso il centro vaccinale anti covid.

Chiusa anche la linea ferroviaria tra Savona e Torino sia via Ferrania che via Altare, per la formazione di frane che incombono sui binari. I collegamenti sono dirottati via Genova perché le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo. Trenitalia ha attivato l’assistenza per i passeggeri a Savona.