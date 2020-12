Il maltempo si abbatte sull’Italia, che oggi vede un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alcune Regioni da parte della Protezione Civile. In particolare, scatta l’allerta rossa per la provincia autonoma di Bolzano e parte della Campania, dove i sindaci di Napoli e Salerno hanno deciso per la chiusura delle scuole. Il Paese continua infatti ad essere interessato da una vasta circolazione depressionaria che dà vita ad un susseguirsi di impulsi perturbati, responsabili del protrarsi della fase di maltempo su gran parte del nostro territorio. Ne scaturisce la persistenza di precipitazioni, nevose sui settori alpini e a carattere anche temporalesco al Centro-Sud, in particolare sulle regioni del versante tirrenico meridionale, nonché venti forti, specie sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori.

