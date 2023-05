Maltempo Emilia Romagna, allerta rossa oggi su alcune zone

Migliora il meteo, ma resta l’allerta rossa per oggi, giovedì 4 maggio, in Emilia-Romagna travolta ieri da un’ondata di maltempo che ha provocato due morti e ingenti danni. Secondo quanto comunica la Protezione Civile resta elevata la criticità per rischio idraulico riguarda in particolare quattro zone: la Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola.

Allerta arancione sempre per rischio idraulico, invece, sulla pianura modenese di Secchia e Panaro, sulla montagna bolognese, sull’alta collina romagnola e sulla montagna romagnola. Allerta arancione anche sulla montagna emiliana centrale, la collina emiliana centrale, la collina bolognese, la montagna bolognese, l’alta collina e la montagna romagnola.

Nella giornata di giovedì 4 maggio il maltempo colpirà anche alcune regioni del Mezzogiorno con l’allerta gialla per temporali o rischio idrogeologico diramata per Basilicata, Calabria, Sicilia e Lombardia. L’allerta gialla riguarda anche alcune zone dell’Emilia-Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro e Bassa pianura orientale.