Maltempo Emilia Romagna: 14 fiumi esondati, evacuazioni in corso. Meloni: “CdM subito”

– Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni. In 50mila senza corrente elettrica.



“Tutto quello che andava fatto è stato fatto, 6 colonne mobili regionali sono presenti in Emilia Romagna, circa 5 mila sono le persone evacuate alcune per prevenzione altre per evacuazione coatta altre volontaria. Ma potrebbero anche essere di più. Siamo pronti a intervenire come governo. Già abbiamo deliberato 10 milioni per le prime spese e le prime urgenze. Poi va fatta una ricognizione attenta sugli argini da ricostruire e il sistema idraulico da modificare“. Così a Radio 24 il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Sull’emergenza in corso è intervenuta anche la Presidente del Consiglio pronta a convocare subito un Consiglio dei Ministri. “Il governo c’è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”: così la premier Giorgia Meloni, dall’Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile, e ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d’emergenza.

Intanto, la F1 ha ufficializzato la scelta di annullare il Gp dell’Emilia Romagna, in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell’alluvione che ha colpito la regione. “La decisione – annuncia F1 sul suo profilo twitter – è stata presa per la sicurezza dei tifosi e dei team. Non è giusto provocare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sulle forze impegnate nell’emergenza”.