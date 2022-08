Estate in crisi per il maltempo, con l’arrivo di temporali e grandine, ma non è tutto finito, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. “Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. La famosa Estate 2022, caldissima, anomala, iniziata in anticipo a Maggio, sembra aver perso il fiato, non avere più energia per portare il caldo africano ed il sole verso l’Italia. I temporali saranno dunque sempre più frequenti, ma non è tutto finito: la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud” dicono gli esperti.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica la possibilità ancora di forti temporali al Sud nelle prossime ore, a causa del mare molto caldo, fino a 27/28°C e della convergenza dei venti, soprattutto intorno allo Stretto di Messina e alla Sicilia settentrionale. Anche in Calabria possibili nubifragi, fino alla Basilicata meridionale, il Metaponto. Al Centro insisterà una certa instabilità su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, altri acquazzoni non si escludono tra Puglia e Campania mentre al Nord e sul resto del Centro il tempo sarà ottimo, seppur via via più caldo durante il giorno. Al mattino, invece, temperature quasi settembrine.

I temporali al Sud sono previsti intensi tra Calabria e Sicilia orientale per la presenza di un ciclone sui Balcani meridionali che si sposterà lentamente verso la Grecia. Da domani i rovesci saranno meno diffusi e più concentrati a ridosso delle montagne, mentre il weekend vedrà un miglioramento al Sud. Tutto l’opposto per il Nord dove in queste ore stiamo vivendo una fase estiva molto gradevole con temperature massime sui 30°C e minime localmente inferiori ai 15°C. Ma come detto ci sarà il mini-ribaltone nel weekend: dove adesso è brutto migliorerà, dove adesso è bello peggiorerà; è la tendenza meteo di un periodo decisamente altalenante. L’Estate 2022 sembra un po’ in crisi, ma non mancheranno ampi momenti soleggiati anche nelle zone temporalesche.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 24. Al Nord: bel tempo e caldo gradevole. Al Centro: cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sul Lazio. Al Sud: ancora temporali, specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Giovedì 25. Al Nord: dal pomeriggio temporali sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro: un po’ instabile sul basso Lazio. Al Sud: temporali in Calabria, meno probabili altrove.

Venerdì 26. Al Nord: soleggiato e caldo ma con temporali pomeridiani. Al Centro: cielo poco nuvoloso con temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Al Sud: lieve miglioramento con qualche acquazzone residuo specie nelle zone interne.

Tendenza. Nel weekend molta instabilità con frequenti temporali specie al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud, meglio sulle Isole Maggiori e sull’estremo Sud.