Maltempo e Piogge Intense: Le Previsioni per le Regioni Colpite

Nella seconda settimana di ottobre, l’Italia è prevista essere colpita da maltempo a causa di due perturbazioni atmosferiche. La prima, attesa tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, porterà allerta gialla per temporali in Liguria e Toscana. La seconda perturbazione, prevista per giovedì 10 ottobre, sarà stimolata dall’uragano Kirk, comportando piogge e precipitazioni diffuse fino al fine settimana.

La Protezione Civile ha emesso avvisi specifici: in Liguria ci si aspetta rischio di temporali in diverse aree, mentre in Toscana è previsto un rischio idrogeologico nelle zone di Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, e Versilia. Al sud, gli esperti di 3bMeteo segnalano un parziale rialzo delle temperature, attribuito anche alla risalita dell’anticiclone africano, con calore previsto in aumento fino a 25 gradi.

In dettaglio, le previsioni per l’inizio della settimana indicano nuvole e pioggia nel Nord-Ovest già dalla tarda mattinata di lunedì 7, con temperature stazionarie comprese tra 15 e 19 gradi. Al Centro, ci saranno possibili piogge in Toscana, mentre al Sud il clima resterà prevalentemente soleggiato con temperature massime tra 20 e 25 gradi. Martedì 8, il maltempo si intensificherà con piogge e temporali che si estenderanno anche al Centro e al Sud, con temperature che varieranno tra 20 e 28 gradi, a seconda delle regioni.

Mercoledì 9 ottobre, si prevede un ulteriore peggioramento al Nord, mentre il Centro e il Sud potrebbero subire dei miglioramenti. Giovedì, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con nubi sparse e piogge moderate in diverse regioni. Infine, venerdì 11 ottobre, si assisterà a una parziale schiarita in molte aree, ma le condizioni potranno comunque essere variabili, soprattutto in Toscana e nelle regioni settentrionali.

In sintesi, la settimana si presenterà caratterizzata da maltempo e variazioni di temperatura, con una predominanza di piogge e temporali nelle regioni settentrionali e condizioni più calde al Sud.