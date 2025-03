Maltempo e caldo estivo, Italia divisa: come sarà il weekend

L’Italia si trova attualmente in una fase di maltempo al Centro-Nord, con forti rovesci e nubifragi, mentre al Sud è previsto l’arrivo di caldo estivo, accentuato da un’eccezionale risalita di aria africana. Oggi, 14 marzo, Antonio Sanò di www.iLMeteo.it avverte di condizioni atmosferiche instabili, con piogge intense che stanno interessando soprattutto il versante tirrenico e il Triveneto. In Friuli Venezia Giulia si prevede un accumulo di quasi 300 mm di pioggia in cinque giorni.

Le raffiche di vento, forti soprattutto in Puglia e Sicilia, porteranno a burrasche su gran parte del Centro-Sud. Le temperature massime al Sud potranno raggiungere anche i 30-31°C, con condizioni simili a quelle di giugno. Sabato si preannunciano nuovi fenomeni intensi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud continuerà il caldo estivo. La situazione meteo sarà caratterizzata da un netto contrasto: “marzo come giugno” al Sud e “marzo come novembre” al Nord.

Domenica, si prevede una possibile diminuzione dei fenomeni, sebbene le piogge possano continuare a interessare il Nord-Ovest e le regioni centrali. Lunedì, l’ingresso di aria fredda dai Balcani porterà a instabilità. Solo da martedì è attesa una stabilizzazione delle condizioni meteo, accompagnata da un sensibile calo delle temperature, soprattutto al mattino. Riassumendo, venerdì il Nord vivrà maltempo, il Centro avrà rovesci, mentre il Sud sperimenterà un caldo asciutto; sabato si ripeterà il maltempo al Nord, e domenica ci sarà instabilità, con il Sud ancora soleggiato.